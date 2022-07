Annulation de la manifestation de l'opposition : la sagesse a prévalu Après la décision de l'opposition de surseoir à sa manifestation d'hier, les populations ont poussé un ouf de soulagement. En effet, ils étaient nombreux ceux qui redoutaient un mercredi de feu après les événements du 17 juin passé. Heureusement que la sagesse a fini par prévaloir, sinon, nul ne sait ce qui serait advenu si Yewwi Askan Wi avait décidé de maintenir sa manifestation contre vents et marées. Tribune

En annulant son rassemblement prévu à la place de la Nation, l'opposition a fait preuve de sagesse et de maturité, car actuellement le contexte est assez chargé, et si elle avait tenu vaille que vaille à la maintenir, la situation aurait sans doute dégénéré.



Parce que le constat est qu'en ces périodes de Tabaski, il y a une montée grandissante de l'insécurité, avec une recrudescence des agressions ; ce qui fait que si elle s'obstinait à tenir son rassemblement, malgré l'interdiction préfectorale, nul doute que les choses auraient dégénéré.



Car en ces temps de cherté de la vie, du mouton et de la rareté de l'argent, il y avait de fortes chances que les populations disjonctent et que la situation devienne ingérable. Seulement, ce qu'il faut constater pour le déplorer aujourd'hui, c'est cette manie de l'autorité à vouloir toujours interdire les manifestations de l'opposition, alors qu'elle ne fait qu'exercer un doit que la Constitution, qui est notre Charte fondamentale, leur accorde.



Finalement, c'est à croire que la coalition Yewwi Askan Wi fait peur au régime. Car, on ne peut pas comprendre le fait que ce pouvoir, qui prétend être majoritaire dans le pays avec 70% des voix, un pouvoir qui prétend détenir un bilan flatteur, puisse interdire à tout va les rassemblements de cette opposition ? Est-il gêné par les foules que cette coalition a drainées lors de sa dernière manif du 8 juin ?



En tout cas, ce qui est constant et curieux, aujourd'hui, c'est cette volonté du pouvoir de systématiquement interdire à son opposition tout rassemblement, alors qu'il ne se prive pas de fermer les yeux sur les manifestations organisées par ses partisans.



Pourtant, le prétexte de précampagne qui interdit toute propagande invoquée pour interdire les manifs doit être valable pour tout le monde. Mais à y regarder de près, il semble que ces interdictions tous azimuts des manifs de l'opposition répondent à des motivations autres que celles invoquées.



Parce que ce qui est constant, est que toutes les manifestations autorisées se sont tenues sans anicroche ; seules celles interdites ont fait l'objet de débordements. Heureusement que pour celle d'hier, l'opposition a eu la sagesse et l'intelligence de ne pas répondre à ce qui ressemble à un abus d'autorité. Car, si elle avait persisté dans sa volonté de manifester, nul doute qu'il y aurait eu incontestablement du grabuge, avec de fâcheuses conséquences.

