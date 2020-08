Ansoumana Danfa, « limoge » Moussa Sy: le président de Mac Authentique retrace son passé qui pourrait laisser un goût amer à Macky Sall Ansoumana Danfa, le président de Mac Authentique, a retracé dans une note de contribution, un passé qui pourrait laisser un goût amer à Macky Sall. Les faits d’armes du Maire des Parcelles, courtisé puis choyé par le pouvoir, « limogent » presquen Moussa Sy.

Depuis la nomination de Moussa Sy? beaucoup d’entre nous les compagnons de guerre de la seconde alternance? ne comprennent plus rien.



Pour quelqu’un qui auparavant vilipendait le Président de l’Assemblée nationale, Macky Sall, qui a trahi Abdoulaye Wade qui lui avait tout donné pendant qu’il était extrêmement pauvre.



Quelqu’un qui était impliqué dans des complots juste pour la révocation de Mbaye Ndiaye en tant que maire et rien que pour sa loyauté et sa fidélité à Macky Sall.



Quelqu’un qui de mise avec Karim Wade, avait influencé sur le vote contre nous en 2009, pour nous arracher la victoire avec feu Demba Dia.



Quelqu’un qui a trahi Pape Diop qui le considérait comme un fils et lui avait délégué beaucoup de signatures et l'avait poussé à se séparer de son mentor Abdoulaye Wade, en créant sa propre coalition Bokk Guiss Guiss.



Pour quelqu’un qui n’a pas apporté de plus-value à BBY sinon qu’il cherche à diviser le parti du Président dont l’APR, pour exister politiquement. Il a trahi les Khalifa Sall, Barthélémy Dias, les Khalifistes et tout Taxawu Dakar qui avaient porté sa candidature pendant que les parcellois le détestaient.



Pour quelqu’un qui, par rapport à sa gestion communale, n’a fait aucune réalisation depuis la révocation de Mbaye Ndiaye en 2009. Pour quelqu’un que nous avions battus d’abord à l’élection présidentielle de 2012 au premier et second tour, ensuite au deux législatives de 2012 et 2017 ainsi qu’au référendum de 2016, bien que soutenu aux locales par Taxawu Ndakaru.



Et pour contrecarrer ce qui est en train de s’organiser au Parcelles Assainies, nous devons créer cette grande force autour des P.A et nous débarrasser de Moussa Sy.



Nous pensons que le Président Macky Sall qui a subi toute sorte d’injustices, ne supportera pas Moussa Sy qui, demain, pourrait le poignarder dans le dos et suivre quelqu’un d’autre pour un quelconque compromis.









Ansoumana Danfa

Président De Mac Authentique



