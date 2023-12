Anta Babacar Ngom Diack et l'ombre des renseignements de la Gendarmerie : Une question préoccupante en pré-campagne Il plane dans l'atmosphère politique une interrogation délicate : Anta Babacar Ngom Diack usera-t-elle de renseignements provenant de la gendarmerie en passant par son mari, Issa Diack, pour alimenter sa campagne de parrainage ? Cette question, bien que sans accusation formelle, plane comme une ombre sur la pré-campagne de la candidate.



Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2023 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

Le souvenir du rôle du Lieutenant Issa Diack dans une affaire antérieure, où il avait joué un rôle crucial dans la résolution d'un chantage au père de Anta Ngom Diack sur l'autoroute, ajoute une dimension particulière à cette question. Le Colonel Issa Diack, alors en charge de la Légion de gendarmerie d'intervention, avait été relevé de ses fonctions de commandement dans le sillage de cette affaire.



Cette situation soulève des interrogations légitimes sur l'éthique et la transparence dans la course politique de Mme Ngom Diack. Les liens entre la sphère politique et les forces de l'ordre doivent être gérés avec précaution pour garantir l'intégrité du processus électoral.



Il est important de noter que cette chronique ne formule pas d'accusation directe mais soulève une question pertinente qui mérite attention dans le contexte actuel. Les électeurs seront sans aucun doute attentifs à la manière dont cette question sera abordée par la candidate et son entourage au cours de la pré-campagne.



D'après des informations, le système de sécurité derrière sa femme est briefé par Issa Diack, qui était malade mais qui a repris forme.



C'est simplement une question ? Le Général Moussa Fall et la direction du renseignement doivent veiller à cela.



















( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook