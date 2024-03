Anta Babacar Ngom: "La réduction du chômage et du sous-emploi sera le résultat d'une coordination efficace de l'ensemble de nos politiques économiques et structurelles"

La candidate Anta Babacar Ngom promet d'adopter un nouveau cadre législatif et réglementaire dédié à la protection sociale, afin de garantir à chaque citoyen une couverture et une sécurité optimales.



Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de bâtir une société plus juste et inclusive, où chaque individu dispose des moyens nécessaires pour faire face aux aléas de la vie, explique-t-elle.



"La réduction du chômage et du sous-emploi sera le résultat d'une coordination efficace de l'ensemble de nos politiques économiques et structurelles. Nous nous engageons dans la mise en œuvre de grands projets générateurs d'activités à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois, centrés autour de secteurs clés tels que l’industrie, l'agrobusiness, l’élevage, la pêche, le tourisme, le numérique, les infrastructures et l'énergie", promet-elle davantage.



Le volontarisme qui nous anime, mentionne-t-elle dans son programme, la créativité et l’engagement des jeunes et des femmes sénégalais, appuyés par d’importants investissement ciblés, permettront la création d'environ 5 000 000 d’emplois directs et induits à l’horizon 2029.

Ndèye Fatou Kébé