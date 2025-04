Anta Babacar Ngom réagit au discours présidentiel du 3 avril 2025

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de ARC Alternative pour la Relève Citoyenne a réagi au discours à la Nation du président de la République du 03 Avril 2025. Au regard des enjeux cruciaux abordés lors de cette allocution, souligne le communiqué, le Sen souhaite exprimer sa position et ses attentes face à la situation socio-économique actuelle au Sénégal. Anta Babacar Ngom et Cie invitent tous les acteurs politiques et sociaux à collaborer pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays, dans la justice et l'équité.





Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 16:38 | | 0 commentaire(s)|