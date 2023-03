Anticiper pour mieux lutter contre les inondations : Le plaidoyer de Mor Guèye, maire de de Ndiarème Limamou Laye L'anticipation se présente comme la meilleure manière de lutter efficacement contre les inondations, a indiqué lundi, Mor Guèye, maire de la commune de Ndiarème Limamou Laye, dans le département de Guédiawaye, soulignant que ses administrés comptent beaucoup sur les pouvoirs publics et les divers partenaires pour prévenir ces intempéries.

A l’en croire, si on ne prend pas les bonnes décisions à la bonne date, on sera encore confrontés aux inondations. Les années passées, ces genres de visites ou d'opérations se faisaient, mais pas de façon aussi précoce, a-til confié à l’«Aps», relayé par « L’As ».



Le maire de Ndiarème Limamou Laye intervenait à la fin de la visite, dans le département de Guédiawaye, du Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Mamadou Mamour Diallo qui y a officiellement lancé, dans la matinée, les opérations de curage et de nettoyage des canaux.



Il ajoute que les inondations créent beaucoup de désagréments aux populations, mais qu’on peut compter sur l'Etat pour des solutions.



Pour sa part, Mamadou Mamour Diallo a rappelé que le défi représenté par la lutte contre les inondations demeure très grand, mais il a insisté sur les travaux engagés ces dernières années dans la région de Dakar. Il n'est pas possible d'aller vers zéro inondation, dit-il. L’objectif aujourd'hui, est de faire en sorte que ses effets puissent être amoindris.



