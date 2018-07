Antoine Griezmann : « J’ai vu mon père et ma mère qui m’ont laissé partir à 13 ans »

«On profite. Je suis très heureux. A partir des huitièmes, on a vu le vrai Griezmann. J’étais en pleine forme. Les matches à élimination directe, c’est pour moi. Au début de la compétition, j’étais un peu fatigué à cause de la préparation.



(Sur ses pleurs) J’ai vu mon père et ma mère qui m’ont laissé partir à 13 ans. Ma femme et ma fille étaient là. C’était de l’émotion et de la joie.



(Sur Didier Deschamps) Il savait comment la gagner. Il a toujours été juste sur le plan tactique. On a envie de rentrer et de fêter ça avec les Français. On est champions du monde, c’est le plus important.»











Le Figaro

