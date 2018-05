Antoine Griezmann brise le rêve de l'Olympique de Marseille

Le club français s'est incliné 3-0 en finale de l'Europa League face à l'Atlético Madrid. Son troisième échec à ce stade de la compétition.



Encore raté ! L'Olympique de Marseille a perdu une troisième finale d'Europa League, contre l'Atlético Madrid (3-0), terrassé par un doublé d'Antoine Griezmann et plombé par la blessure de Dimitri Payet, mercredi à Lyon.



« Grizou », lui, a vaincu la malédiction, après deux finales perdues en 2016, la Ligue des champions et l'Euro, il a littéralement porté les « Colchoneros », ses deux buts (21e, 49e) en finale s'ajoutent à ceux qu'il a marqués à chaque tour de C3 depuis les 16e de finale.

Avec un dernier but du capitaine Gabi (89e), l'Atlético Madrid ravale un peu sa peine des deux C1 perdues contre le Real Madrid en 2014 et 2016, mais l'OM l'a bien aidé en se sabordant pour perdre sa quatrième finale continentale sur cinq.



Malédiction

Comme en 1999 contre Parme et 2004 contre Valence, les Phocéens ont commis un petit suicide sportif. Frank Anguissa a rejoint sur les étagères de la boutique des horreurs de l'OM Laurent Blanc et Fabien Barthez : son contrôle complètement manqué sur une abominable relance axiale de Steve Mandanda, a profité à Antoine Griezmann, qui a saisi l'occasion d'ouvrir le score et d'exécuter sa danse de zébulon. Cruel pour le Camerounais, un des meilleurs sur la pelouse avant cet instant qui l'a laissé hébété un moment.

L'OM a pourtant eu la première occasion, mais Valère Germain a gâché un bon ballon de Dimitri Payet en tirant au-dessus (4e). Ce sera le seul beau geste du capitaine marseillais, « Dim » a dû abandonner la partie, en larmes, remplacé par Maxime Lopez (35e).





Blessure de Payet

Finalement sa cuisse n'a pas tenu, et le Mondial en Russie s'éloigne pour de bon, à la veille de la liste de Didier Deschamps, un drame pour Payet.













Les Echos.fr