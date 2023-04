Apaisement après les affrontements de Cayar : Des concertations en vue pour déjouer le piège du Code de la pêche

Un pas important vers le retour définitif de la paix a été franchi hier, à Thiès. En effet, à l’issue de la seconde rencontre autour du ministre des Pêches et de l’Economie maritime, les acteurs de la pêche, notamment de Cayar, Mboro, Fasse Boye, Guet Ndar se sont donnés la main. Et pour la consolidation de ce climat de paix, Pape Sagna Mbaye a annoncé une relecture du Code de la pêche. Et dans ce cadre, il souligne qu’il faudra ratisser très large, afin de recueillir les positions des uns et des autres et présenter une nouvelle réécriture, qui sera soumise à l’autorité pour approbation. Ce qui aboutira, à ses yeux, à un code consensuel qui sera déposé sur la table de l’Assemblée Nationale.



Les pêcheurs de Cayar ont toujours soutenu que la responsabilité de l’Etat est engagée dans ce conflit, d’autant que c’est la pratique du mono filament, interdite par le code de la pêche, qui est à l’origine de ce récurrent différend. Les pêcheurs de Cayar, qui ont mis en place un dispositif pour la préservation de la ressource, estiment que le mono filament contribue à la raréfaction des poissons. Malheureusement, soutiennent-ils, ce procédé est systématiquement utilisé par les pêcheurs de Mboro.



A Cayar, les acteurs n'ont jamais accepté que les pêcheurs de Mboro pratiquent cette forme de pêche dans leur zone. Pour les derniers événements, tout était parti d’une saisie de matériels d'une valeur de 28 millions FCfa faite par les pêcheurs de Cayar sur ceux de Mboro qui se livraient à la pratique de pêche prohibée, dans la zone réservée à Cayar. Mais à la suite d’une médiation, le matériel a été restitué, sauf les filets incriminés qui ont été brûlés.



Ainsi, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 avril, les pêcheurs de Mboro ont mené une expédition punitive pour se faire justice. C’est ainsi qu’ils ont attaqué les pêcheurs de Cayar en pleine mer . au cours de cet assaut, des pirogues et des filets ont été brûlés et des pêcheurs transformés en torche humaine. Le lendemain, les populations de Cayar ont attaqué les domiciles des pêcheurs originaires de Guet Ndar les contraignant même à l'exode. Lors de la rencontre d'hier, indique le ministre Papa Sagna Mbaye, tous les acteurs, de Cayar à Saint Louis en passant par Mboro et Fasse Boye, ont plaidé pour l’apaisement.



Ils se sont tous donnés la main et un appel a été lancé à chacun des pêcheurs originaires de Guet Ndar ayant quitté sa maison de Cayar, construite parfois il y a plus d’une vingtaine d’années, à revenir la réoccuper. « Aujourd’hui, ils nous ont donné encore des raisons pour demander à la marine de replier et de retourner à ses bases, parce que chacun a pris l’engagement de donner la main à son collègue pêcheur pour qu’ils continuent à partager cet immense espace qui est un don de Dieu qu’est la mer », a déclaré Papa Sagna Mbaye.











L'As