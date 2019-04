Apologie du terrorisme: Saër Kébé condamné à 3 mois de prison avec sursis A suivre.







Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 11:33

L’élève Saër poursuivi pour apologie du terrorisme, a été condamné ce mercredi à 3 mois de prison avec sursis par la Chambre criminelle du Tribunal de Dakar. Le Juge a affirmé qu' il n'a pas posé d'acte terroriste, mais il s'agit d'une simple menace, précisant qu'il n'avait pas d'ordre derrière, informe Pressafrik.



Saër Kébé, élève en classe de Terminale au Lycée Demba Diop de Mbour, avait été arrêté en 2015, pour avoir selon l’accusation, posté des messages de menaces sur les pages Facebook des ambassades des USA et d’Israël à Dakar. Des faits qu’il n’a pas niés lors de son procès le 27 Mars 2019. Dans la foulée, il a regretté son acte, avant de se confondre en excuses.



Le parquet général avait requis cinq de travaux forcés contre lui. C’est dire que cette peine est un soulagement pour lui, mais aussi pour ses parents et les organisations de défense des droits de l’homme, qui se sont fortement mobilisés ces derniers temps pour demander sa libération.

