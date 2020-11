Appel Public à l’Epargne: Le Mali lance un emprunt obligataire de 100 milliards de FCFA sur le marché financier

La période de souscription est ouverte du 16 Novembre au 27 Novembre 2020. Cette émission a pour objet la mobilisation de ressources en vue d’assurer, le financement d’infrastructures de développement pré­vus dans le budget 2020 de l’Etat du Mali.



Les intérêts seront payés annuellement et le remboursement du capital se fera par amortissement annuel constant avec deux ans de différés. Les titres sont admissibles au guichet de refinancement de la Bceao dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire.



L’emprunt est sécurisé par un compte d’amortissement (compte séquestre) qui sera ouvert au nom du Trésor Public du Mali dans les livres de la Bceao.

Adou FAYE





Source : L’Etat du Mali vient de lancer un emprunt obligataire par appel public à l’épargne(APE) dénommé «Etat du Mali 6,50% 2020-2027 », pour un montant de 100 milliards de Fcfa à raison de 10 000 Fcfa l’obligation et au taux d’intérêt de 6,50% a appris le journal de l’économie malienne(LEJECOM).Source : https://www.lejecos.com/Appel-Public-a-l-Epargne-L...

