Appel à brûler les stations Total, les magasins Auchan et les Agences Senelec : Sur la piste des apprentis pyromanes

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de Libération, Khadim Fall de Touba Darou Khoudoss et Djily Diakhaté, habitant le quartier Allia de Touba ont été mis à la disposition du procureur de la République après 96 heures de garde-à-vue.



Selon toujours le quotidien Libération, ces derniers sont impliqués dans la diffusion d’un élément audio scandaleux, qui lance un appel à brûler les stations Total, les magasins Auchan, les Agences Senelec et les boutiques Orange. Ainsi, les mis en cause ont soutenu avoir reçu ces fichiers dans le cadre de la partage d’information via les réseaux. Quoi qu’il en soit, les enquêteurs ont retenu contre eux des indices graves et concordants devant motiver leur inculpation pour actes de nature à troubler l’ordre public et appel à la violence.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos