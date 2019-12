Appel à candidature- Réalisation d’un nouveau visuel : La RTS met en compétition un million de FCfa

La RTS, dans le cadre de sa migration vers le digital change d’habillage et fait un appel à candidature pour la création de sa marque (exemple la « virgule » de Nike). L’initiative fait appel à la créativité, à l’esprit artistique des concitoyens pour créer un visuel nouveau.



S’agissant des éléments à remettre, chaque candidat devra présenter une maquette et une dizaine de lignes d’explication de son concept visuel et du contexte de sa création.



Le postulant doit impérativement réaliser et présenter un logo en format PNG / l qui sera « l’ADN », la représentation visuelle de la RTS, ainsi qu’une planche de déclinaison visuelle de ce logo et concept visuel sous format PDF.



Ainsi, dans le planning, il a été mentionné que les projets seront envoyés par les candidats. Et, lesdits projets devront être reçus à la RTS au plus tard le 18 décembre 2019. Les présentations des dossiers sélectionnés auront lieu entre le 16 et le 20 décembre 2019.



Sous ce registre, les équipes artistiques et d’habillage de la RTS représenteront le jury de sélection.



Après dépouillement, le gagnant se verra remettre un chèque ou cadeau d’une valeur d’un million (1.000.000) FCfa.



A retenir que les projets seront reçus au Secrétariat du Directeur général auprès de Madame Dado Fall Dieng, répondant à ces contacts 338491267 et mail : dadieng@rts.sn.



