Appel à l’union et à l’apaisement à l’Apr : Bara Ndiaye pas convaincu par Amadou Bâ Bara Ndiaye ne lâche pas le ministre des Affaires étrangères, accusé, avec Aminata Touré, d’avoir des plans ourdi, pour succéder à Macky Sall en 2024. En effet, malgré la sortie d’Amadou Bâ, tempérant les ardeurs et appelant à l’unité au sein d el’Apr, le directeur de la Maison de la presse se dit pas convaincu par le discours d’Amadou Bâ. « La loyauté et la fidélité ne se décrètent pas et ne sont pas fondés sur des calculs et des combinaisons. Nous attendons de lui des actes et pas des discours », a notamment déclaré le maire de Méwane sur la Rfm.

