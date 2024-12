Appel à l’unité : Amadou Ba tend la main à l’opposition

“Nous tendons une main ferme et déterminée à toutes les forces de l’opposition : l’heure n’est pas aux divisions, mais à l’unité. Face aux défis qui assombrissent l’horizon, une opposition rassemblée est le seul rempart contre les dérives et les injustices”, affirme Amadou Ba, qui annonce une tournée nationale. Elle va lui permettre de remercier personnellement les investis, les militants et toutes celles et tous ceux qui ont œuvré sans relâche à ses côtés.



“Cette tournée sera aussi l’occasion de renforcer l’unité, la cohésion et la mobilisation autour de sa vision commune”, renseigne le communiqué parvenu à “EnQuête”. Embrayant sur l’actualité, il exhorte le gouvernement à répondre sans délai aux préoccupations pressantes des Sénégalais.



“Les difficultés économiques et sociales ne peuvent plus être ignorées. Agir et agir maintenant est une nécessité impérieuse pour alléger les souffrances des populations les plus vulnérables”, écrit-il.



Dans la même veine, il dénonce “les tentatives répétées de museler la presse. La liberté d’expression, poursuit Amadou Ba, n’est pas négociable”.



Il ajoute : “Nous nous insurgeons également contre les arrestations arbitraires et injustifiées d’opposants politiques. Ces pratiques n’ont pas leur place dans une démocratie et ternissent l’image de notre nation. Nous nous indignons avec force de la révocation injuste de Barthélemy Dias de son mandat de maire de la ville de Dakar.



Cet acte constitue une atteinte grave à la volonté populaire et au fondement même de la démocratie locale. Nous témoignons notre soutien indéfectible à Barthélemy Dias et réaffirmons notre engagement à défendre la légitimité des institutions démocratiques et les droits des élus