Appel à la mobilisation : Le candidat du PDS et de la coalition K24 remercie ses partisans et appelle à rester mobilisés Le candidat du Parti démocratique sénégalais (PDS) et de la coalition K24 exprime sa gratitude envers tous les militants, sympathisants et alliés, pour leur soutien indéfectible. Il les invite à rester mobilisés pour la suite du combat, en coordination avec leur Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|





