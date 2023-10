Appel à solidarité: Le Sénégal face au conflit israélo-palestinien La question du conflit entre Israël et la Palestine est une préoccupation mondiale depuis des décennies. La récente prise de parole de l'Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne, au Sénégal, met en lumière l'importance de revoir la position de l'État sénégalais dans ce conflit. L'Alliance appelle à une révision de la politique sénégalaise, pour une plus grande solidarité envers le peuple palestinien.

Le conflit Israélo-Palestinien est un conflit complexe qui dure depuis plus de 75 ans. Il oppose l'État d'Israël, établi en 1948, aux Palestiniens, qui réclament la reconnaissance de leur État. La situation est marquée par des affrontements violents, des répressions et des déplacements massifs de population.



Abdou Karim Diaw, membre de l'Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne, a souligné la situation critique en Palestine. Il décrit Israël comme un "occupant" qui réprime violemment les Palestiniens depuis des décennies. Il dénonce le fait que les groupes de résistance palestiniens, sont souvent qualifiés de "terroristes" et accusés de crimes de guerre.



M. Diaw rappelle que des dizaines de milliers de Palestiniens ont perdu la vie, tandis que des millions ont été déplacés ou exilés. Il a insisté sur le rôle de l'Occident dans cette situation, soulignant que malgré plus de 50 résolutions des Nations Unies condamnant Israël, peu de mesures concrètes ont été prises.



Les autorités sénégalaises ont exprimé leur position dans ce conflit, mais l'Alliance déplore un changement de démarche. Le Sénégal est accusé de se rapprocher des grandes puissances, négligeant ainsi les causes profondes du conflit. Les membres de l'Alliance insistent sur le besoin d'une condamnation ferme des actions d'Israël contre la population palestinienne.



M. Kane, membre de l'Alliance, demande au Sénégal de revoir sa position. Il trouve incongru que le Sénégal préside le comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du Peuple palestinien depuis 1976, tout en n'exprimant pas de condamnation claire des "massacres" perpétrés en Palestine. Il encourage le Sénégal à soutenir davantage le peuple palestinien en ces moments difficiles.















