Appel à témoins: Clédor Sène regrette de n'avoir pas été entendu par la Dic

Clédor Sène s’est rendu ce matin à la Division des investigations criminelles (Dic), faisant ainsi suite à l’appel à témoins lancé par le Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye sur l’affaire Petro-Tim.



Le leader du mouvement ‘’Claire vision’’ qui dit détenir des « informations intéressantes », voulait être entendu par les limiers. «Nous sommes venus avec un lot de documents. Mais, à notre grande surprise, ils nous ont dit que le Procureur ne leur a pas transmis le dossier», a-t-il dit sur un ton de regret, à sa sortie des locaux de la DIC. Pour autant, Clédor Sène ne perd pas espoir de se faire entendre par les policiers enquêteurs. Car, pour lui, tout n’a pas été encore dit dans cette affaire.



Dans une émission à la Sen-Tv, il a accusé le Président de l’assemblée Moustapha Niasse d’avoir bénéficié, « illégalement », d’un permis de contrat de pétrole. Selon ses dires, le leader de l’AFP, obtiendrait 85% du bloc de Domfloor, situé au large de la Casamance. Il a aussi avancé qu’en plus des éléments fournis par la BBC, Aliou Sall, détiendrait 25% de Sahel Aviation, une compagnie chargée de l’avitaillement des blocs pétroliers et gaziers. Si Moustapha Niasse a depuis démenti ces informations, Aliou Sall lui, n’a pas réagi à cette accusation.

