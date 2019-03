Appel au Dialogue : Le PDS attend l'offre de Macky Sall Le porte-parole du PDS fustige l’idée de dissoudre l’Assemblée Nationale. « Les déclarations de Me Aïssata Tall Sall et Aymérou Ngingue ne sont que des ballons de sonde envoyés par le camp présidentiel après la réélection frauduleuse de Macky Sall », a, en effet, soutenu Babacar Gaye dans Vox Populi.

Par ailleurs, Babacar dit douter que « l’appel au dialogue procède d’une réelle volonté de décrispation ». Dans tous les cas, a-t-il dit, « attendons l’offre de dialogue du Président et la réaction de la classe politique significative, au lieu de scruter le sexe des anges »



