Appel au dialogue : Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre, décline

Quel dialogue ? Nous, nous n’en savons rien et nous ne sommes pas concernés par ce dialogue. Et si vous voyez bien, nous avons appelé à cette conférence de presse pour parler de la chose qui nous préoccupe et nous occupe. C’est-à-dire se mobiliser pour faire face au régime du Président Macky Sall, afin de lui manifester cette volonté de briguer une troisième candidature qu’il est en train d’avancer avec ceux de son camp. Les Sénégalais, à travers le F24, s’opposeront de la façon la plus ferme. Ils diront non à cette troisième candidature et continueront à exiger la libération des détenus politiques

Ce mouvement

doit avoir conscience que rien ne s’obtient avec les rapports de force, de violence, etc.



Certains leaders politiques ou experts en ce domaine, nous parle d'une justice de deux poids, deux mesures. Il faut savoir que dans un pays comme le nôtre, c'est très difficile de trancher. Le travail fait par les juges et autres est mal apprécié. Je ne cautionne en aucun cas, l'injustice. J'apporte même mon soutient á tout les détenus politiques. La population, les politiciens, les forces de l'ordre et même la justice, sont au bord du gouffre

Le Président Sall a fait appel á un dialogue. Alors, le F24 doit attendre l'issue de ce dialogue, avant de faire quoi que ce soit. Ses membres doivent savoir que la violence ne règle rien. Elle risque de coûter cher au pays. Les dégâts matériels et l'indemnisation seront imputés à l’Etat. Avec la cherté des denrées alimentaires, il faudra réfléchir sur les méthodes á adopter pour la création de conditions optimales et consensuelles. Et pour une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente de février 2024, il faudra la paix, la stabilité et la tranquillité pour y arriver