Appel au dialogue: Les partisans d'Ousmane Sonko rejettent

Réagissant à l'appel au dialogue du président Macky Sall, la coalition Pastef considère que c’est un non-évènement. Ces derniers, refusant de réagir, se disent être dans autre chose.



Ainsi, il en est de même, pour la coalition Idy 2019. Idy et ses alliés refusent de s'attarder sur la question. D’après Les Échos, seul Abdoul Mbaye s’est déclaré non partant.











Leral

