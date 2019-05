Appel au meurtre des femmes : Ousmane Mbengue jugé aujourdhui

Ousmane Mbengue, auteur d’une publication incendiaire contre les femmes sénégalaises va comparaitre aujourd’hui devant le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le jeune homme répondra du chef d’accusation de menace de mort ou d’assassinat par le biais d’un système informatique.



Pour rappel, il a appelé au meurtre de toutes femmes sénégalaises qu’il accuse d’être en partie responsables des viols dont certaines d'entre elles sont victimes. Il avait fait un commentaire partagé sur la page Facebook d’une amie, au lendemain du meurtre de Bineta Camara. La publication en question avait été supprimée, suivie des excuses de Ousmane Mbengue. Trop tard. Le propriétaire de la page Facebook avait fini de faire une capture d’écran et porté plainte à la gendarmerie de Colobane.



Le jeune Mbenue a été cueillie dans les heures qui ont suivi et écroué deux jours plus tard à la Maison d’arrêt de Rebeuss.

