Appel persistant à la résistance: Le boycott des Dakarois Le principal enseignement de l'appel persistant à la résistance lancé par Ousmane Sonko, Barthélemy Dias, Khalifa Sall et Malick Gakou, est que les dakaraois n'ont pas suivi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 07:05 | | 30 commentaire(s)|

Selon Source A, premièrement, Sonko et Cie qui avaient voulu défier l'Autorité, n'ont pas été suivis par les Dakarois qui sont allés vaquer librement à leurs occupations.



Deuxièmement, le groupuscule de militants qui avait voulu jouer aux fauteurs de troubles, a détalé plus vite que le lièvre, dès que les premières grenades ont tonné.



Troisièmement, bloqués par les éléments de la Bip, Sonko, Barth et Gakou se sont réfugiés dans un magasin situé à la Médina et continuaient d'appeler à la résistance.



Sortis du trou où ils étaient cachés, les trois leaders ont tenté de jouer aux rebelles devant les éléments du Bip avant d'être jetés dans le fourgon de la police.



Malick Gakou a fait une chute spectaculaire avant d'être jeté dans le panier à salade en compagnie de Sonko et Barth, tous transférés au camp Abdou Diassé.

