Appels et connexion : Le volume total consommé par les Sénégalais au 3e trimestre 2022!

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022

De aout à Septembre de cette année, les Sénégalais ont utilisé 272 810 téraoctets (To) en termes de connexion. C’est ce qu’a publié l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), renseigne iGFM



Le volume de téraoctets utilisés sur le réseau fixe, est estimé à 101 318 durant la période. Soit une hausse de 3,75% par rapport au trimestre précédent.



Le trafic de données (entrant et sortant) de tous les réseaux de téléphonie mobile au cours de ce trimestre, est de 171.492 To, soit une hausse de 10,62% par rapport au trimestre précédent.



Au Sénégal, le régulateur estime la consommation moyenne de données par utilisateur à 10,24 Gigas octets, au troisième trimestre de l’année 2022. Soit 3,41Go par mois.



Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 8,97 milliards de minutes, contre 9,13 milliards de minutes au trimestre précédent.

