Application de la baisse des prix : «Si la réglementation est respectée, on ne peut pas léser le consommateur», Momath Cisse, vice président de l’ ASCOSEN Le vice-président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) Momath Cissé n’a aucune crainte quant à l’application effective des mesures prises par le Chef de l’Etat, Macky Sall, relatives à la baisse des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité comme le riz, l’huile et le sucre. Selon lui, si la réglementation est respectée, on ne peut pas léser le consommateur.

Vendredi 11 Novembre 2022

«Les concertations ont été inclusives c’est-à-dire de l’importateur en passant par le gros, le demi-gros, le détaillant jusqu’au bailleur. Donc, pour moi, on ne peut pas enfanter un enfant et ne pas lui donner un nom. Les 18 commissions chacune en ce qui la concerne a débattu les contraintes et les mesures à prendre. C’est à l’issu de ces travaux que ces 11 mesures sont sortis.



L’Etat a promis d’accompagner le ministère du Commerce pour le contrôle et le respect de la réglementation. Les moyens logistiques et humains sont mis à la disposition du ministère du Commerce. La réglementation dit que le consommateur doit être informé par l’affichage des prix. Si cela est respecté d’une manière permanente, je pense qu’on ne peut pas léser le consommateur.



Les différents stades de distribution ont été définis dès le début c’est-à-dire l’importateur, le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant. Chacun en ce qui le concerne connait la marge qu’il a du produit à vendre. En connaissance de cause, on ne peut pas spéculer. Mais, ma seule crainte, c’est les produits importés.



Ces produits, s’ils ne subissent pas des variations au niveau du pays d’origine, il ne doit pas y avoir de changement d’encadrement des prix. Mais si, par exemple, le riz importé connait une variation vers la hausse, fatalement les prix encadrés, comme dans le passé, ne pourront pas être respectés. Je demande, par ailleurs, à la population de dénoncer et d’alerter les autorités à travers le numéro vert les commerçants véreux.»

Sud quotidien



