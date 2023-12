Application des interdits à Touba : La mise au point de Serigne Mountakha

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha a fait une mise au point sur les interdits à Touba. Serigne Mountakha Mbacké recommande désormais aux Baye Faal, d'interdire seulement les activités politiques et le football, ainsi que les injonctions mentionnées dans un document en 1980 par Serigne Abdou Lahad Mbacké, à savoir la drogue, l'alcool, les activités folkloriques, le port d'habillement indécent, etc, renseigne "PressAkrik".



Dans une vidéo publiée par "Seneweb", le porte-parole du Khalife des Baay Fall qui transmettait le message de Serigne Mountakha a bien précisé que ce dernier demande de ne se limiter qu'à ces injonctions.



Ces derniers mois, des images de Baay Fall rasant des filles et interrompant des cérémonies de mariage et baptême, ont fait le tour de la toile.