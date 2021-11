Apprentissage Religieux : Hann Bel air dispose d’un Daara moderne public d’une valeur de plus de 100 millions Cfa La commune de Hann Bel air étrenne un Daara moderne public. L'infrastructure est construite sur fonds propre par la mairie. Le Daara a été réceptionné jeudi, devant les populations.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Novembre 2021 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

«C'est le premier Daara public dans la région de Dakar. Elle est construite et équipée par la mairie à hauteur de plus de 100 millions Cfa. Notre objectif est de mettre tous les enfants de la commune dans les conditions idéales d'apprentissage», explique le maire de Hann Bel air, Babacar Mbengue.



Le Daara dispose de cinq (05) salles de classe, d’une grande salle de prière, entre autres. «Ce Daara moderne fait partie de nos compétences. À la base, c’est l’arabe qui est enseignée, mais au bout de huit (08) ans, il est prévu que l’enfant sorte avec le même diplôme que l’enfant qui sort de l’école élémentaire. C’est une vision qui a été soutenue par le conseil municipal, mais qui émane surtout des populations. La réalisation de cette infrastructure faisait partie de nos priorités», relève le maire Babacar Mbengue.



«La plupart des parents ont toujours souhaité que leurs enfants commencent par l’enseignement coranique», ajoute l’édile de Hann.



La cérémonie de réception s'est déroulée devant les maîtres coraniques de la commune et de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Grand Dakar.

Selon A Wade, Ief de Grand Dakar, la construction du Daara est d’une importance

capitale. «Dans un contexte de crise des valeurs, la construction de ce Daara est une innovation majeure», souligne M. Wade. Pour lui, cette infrastructure du conseil municipal de Hann Bel air donne corps à la vision des plus hautes autorités de ce pays.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos