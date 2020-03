Approvisionnement en denrées de première nécessité: L’Unacois Yessal rassure la population

La population n’a aucune raison de s’affoler sur l’économie du pays en cette période marquée par une crise sanitaire. Car l’Union des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Yessal) et ses démembrements ont tenu à rassurer que le marché sera bien approvisionné.



« Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Des mesures ont été prises et le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité comme le riz, le sucre, l’huile, la farine, la tomate et le lait », ont-ils déclaré lors d’une conférence de presse tenue de jeudi.



Toutefois, l’Unacois invite la population à profiter, de ce Covid19, « pour repenser nos modèle économiques, commerciale et industrielles. Le constat est général : nous dépendons trop de l’extérieur ».

