Approvisionnement en moutons : Le ministre Samba Ndiobéne Ka rassure les Sénégalais

Vendredi 24 Juillet 2020

Les Sénégalais ne devraient pas avoir des soucis pour se procurer un mouton. C’est l’avis du ministre de l’Elevage Samba Ndiobéne Ka. « On est très rassuré. Cette année, selon les recensements, nous sommes pour le moment à 151 000 têtes », a fait savoir le ministre de l’Elevage.



Selon L’As, à presque une semaine de la Tabaski, il a tenu à rassurer les Sénégalais. “Le marché sénégalais sera approvisionné. Comme vous le savez, l’Etat n’est ni vendeur, ni acheteur. Nous ne pouvons que jouer le rôle de facilitateur. On est à 80% de nos objectifs », a-t-il ajouté.





