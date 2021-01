Appui Force Covid-19: 30 mille artisans se partagent 5 milliards FCfa

Le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur, Dr. Pape Amadou Ndiaye, a entamé hier la remise de l’appui Force covid-19 en faveur des artisans du Sénégal. Le montant global de l’aide s’élève à 25 milliards FCfa.



Mais pour la première phase, l’Etat a dégagé un budget de 5 milliards FCfa. Ainsi les 30 000 artisans sélectionnés pour cette première phase vont bénéficier chacun, d’une aide de 150 000 FCfa. Au total, selon le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur, ce sont 160 000 artisans qui vont se partager les 25 milliards alloués au secteur, lit-on dans les colonnes du journal "L'As".



Dr. Pape Amadou Ndiaye a par ailleurs salué le travail accompli par les artisans dans la riposte contre la covid-19. Bien que fortement impactés par la pandémie, selon lui, les artisans ont participé de manière décisive à la lutte contre la covid-19, en confectionnant des masques et des kits de lavage de mains. Il a tenu à rappeler que l’artisan constitue 48% des emplois actifs. Avec son corollaire, le secteur informel, il contribue à hauteur de 41,01% du Produit intérieur brut (PIB).

