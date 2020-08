Appui à l’Ums: Macky Sall retient ses 40 millions

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Août 2020

C’est "Le Quotidien" qui donne l’info. Le Président Macky Sall ne va pas verser les 40 millions FCfa qu’il allouait chaque année à l’Union des magistrats du sénégal (Ums).



Une aide qui permettait aux robes noires de dérouler leurs activités. Aucune explication n’a été donnée pour justifier cette décision présidentielle. En tout cas, rappelle le journal, ce n’est pas la première fois qu’un Président décide de retenir «ses sous» pour réagir aux «attaques de l’Ums». Courroucé par les sorties de Aliou Niane, président de l’Ums à l’époque, qui était un grand défenseur de l’indépendance de la justice, Me Abdoulaye Wade avait posé un acte identique.



Cette décision de Macky Sall intervient au moment où la magistrature est secouée par une crise née des accusations de corruption portées par le juge Amadou Yaya Dia contre Ousmane Kane, président de la Chambre à la Cour d’appel de Kaolack.



A cela s’ajoutent la grève du Sytjust et l’affectation du juge Ngor Diop prise en guise de représailles, pour avoir placé sous mandat de dépôt un dignitaire religieux.





