Appui au développement : 12 milliards de la Belgique au Sénégal

La coopération entre le royaume de Belgique et le Sénégal va se renforcer prochainement avec, notamment, la réalisation d’un important programme de développement socio-économique d’un montant de 12 milliards de francs Cfa, qui s’étendra dans les cinq prochaines années.



La révélation a été faite jeudi dernier par l’attaché de coopération à l’ambassade du royaume de Belgique à Dakar, M. Pierre Lebun à Kelle Guèye, localité située à douze kilomètres de Louga. Venu s’enquérir des résultats issus de cette coopération au niveau de cette commune, dans le cadre du partenariat entre SOS FAIM et la Fédération des associations paysannes de la région de Louga (FAPAL), M. Lebrun a saisi l’occasion pour ainsi expliquer que ce nouveau programme de coopération sera exécuté par des ONG, des associations et institutions non étatiques qui entretiennent des relations de partenariat avec leurs homologues locaux.



L’attaché de coopération a promis de renforcer les capacités organisationnelles. Enfin, il a souligné que ce partenariat est essentiellement orienté vers des secteurs du Développement local, de Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Culture.











Le Témoin