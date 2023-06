Appui au programme dédié à l’affacturage : Afreximbank et la Bnde signent une convention de prêt de plus de 13 milliards de FCFA

Selon un communiqué de presse, cette troisième ligne de crédit va appuyer la Bnde dans le cadre de son programme dédié à l’affacturage destiné à la clientèle Pme. Selon la Banque mondiale, les Pme représentent près de 90 % des entreprises d'Afrique subsaharienne et 38 % du Pib régional. Avant la pandémie de Covid-19, Ifc estime à 331 milliards de dollars le déficit de financement des Pme africaines.



Selon le rapport de la Giz, les Pme, y inclus les très petites entreprises, représentent 98 % des entreprises au Sénégal, ce qui fait d’elles l’épine dorsale de l’économie sénégalaise. Néanmoins, elles ne bénéficient que de 9% des crédits accordés aux entreprises. Les Pme sénégalaises sont toujours confrontées à des difficultés de trésorerie qui constituent les causes majeures de fragilité et d’extinction prématurée.



Les délais de paiement subis par ces dernières dans le cadre de leur exploitation occasionnent des tensions de trésorerie insoutenables. L’absence de garanties constitue un autre facteur bloquant à l’accès aux financements classiques.

Étant donné que de nombreuses Mpme ne sont pas en mesure de fournir une garantie tangible pour soutenir le financement, les créances, qui constituent une partie substantielle de leur actif total, pourraient être utilisées pour combler ce déficit de financement.



C’est fort de tous ces constats que la Bnde a décidé de lancer l’affacturage en 2019 pour diversifier son offre de crédit conformément aux alternatifs de financement des Pme utilisés sur le plan international ; mieux répondre aux attentes des Pme et accompagner leur phase de développement ; mieux structurer la chaîne de valeurs fournisseurs (adhérents)/clients (acheteurs) et apporter des innovations en matière de financement.



Au démarrage en 2018, lit-on dans le document, la Bnde a opté pour I ’affacturage domestique reposant sur les services suivants : l’octroi de financement, à la demande du client, par anticipation sur I’ encaissement des créances transférées. Il y a également la gestion et le recouvrement permanent des encours auprès des débiteurs cédés ; la couverture garantie du risque d’insolvabilité des débiteurs, à hauteur des autorisations de crédit accordées et une direction composée de 5 collaborateurs.



«Sur un marché de l’affacturage en gestation nous avons réussi à convaincre un nombre sans cesse croissant de clients à nous rejoindre, ce qui témoigne de la confiance accrue des adhérents et la célérité dans le traitement des dossiers gage de notre qualité de services. En avril 2023, un chiffre d’affaires cumulé de F CFA 16 mds a été réalisé depuis le démarrage. Les secteurs les plus impactés sont le Btp et les services aux entreprises (transport et prestations) (33%), le commerce et la grande distribution (32%), les télécoms (19%) et la santé (16%) », informe la Bnde.



