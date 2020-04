Appui aux ménages face au Covid-19: du bruit et de la grogne à Cherif Lô L’appui tant attendu en denrées alimentaires de l’état aux ménages face au Covid-19, suscite des remous dans certains districts. Et la commune de Cherif Lô, située dans la région de Thiès, n’échappe pas à la grogne.

La distribution des denrées fruste plus d’un à Ndiakhassé Ndiassane de la Commune de Cherif Lô, où selon des plaignants, des actes discriminatoires ont été ouvertement posés par le maire Ousmane Sarr.



Car leur situation d’urgence, ont-ils soutenu, est gérée par un groupe fermé qui a été érigé par le Maire.



Devant ce qu’ils considèrent comme une injustice, un collectif a interpellé directement le Maire de leur localité, par une lettre.



Mais leur correspondance qui a soulevé plusieurs points obscurs, est restée sans réponse.



La seule réaction venue des proches de Ousmane Sarr, est que c'est ce dernier qui finance cet appui de sa propre poche.



D’où l’autre question du Collectif: où sont les fonds et collectes de la Mairie ? Pourquoi une discrimination dans cette situation de catastrophe ?



