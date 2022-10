Appui aux petits producteurs: 25 000 tonnes d’engrais, octroyées au Sénégal Le Royaume du Maroc, à travers l’Office chérifien des phosphates (Ocp), a mis à la disposition du Sénégal un don de 25 000 tonnes d’engrais destinés aux petits exploitants agricoles. Ce geste de haute portée, au-delà de renforcer le partenariat entre le Royaume chérifien et le Sénégal, contribue ainsi à faciliter l’accès à l’engrais aux petits producteurs, à réduire les charges de production compte tenu de la cherté des engrais, à accroître la production nationale et à lutter contre la vie chère en améliorant la disponibilité des produits agricoles.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye s’exprimait ainsi, lors de la cérémonie de réception du don en présence de l’Ambassadeur du Maroc au Sénégal et du Directeur général de l’OCP Afrique, dans un des entrepôts du périmètre de Diamniadio où les sacs d’engrais sont stockés avant la distribution aux petits exploitants.



D’après le ministre, ce don entre dans le cadre de la relation fraternelle entre le Maroc et le Sénégal qui se traduit par une coopération étroite entre le ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire et l’Office chérifien des phosphates à travers des conventions et des activités techniques relatives à la fertilité des sols et des engrais. «Fort de cela et à la suite d’un contexte mondial difficile du fait de la cherté des engrais, le Groupe OCP, un des leaders mondiaux des engrais a voulu mettre à la disposition du Sénégal cet important don destiné aux petits producteurs sénégalais», a-t-il dit.



Aly Ngouille Ndiaye a salué «cet acte de solidarité interafricain dans un contexte géopolitique difficile». Le ministre a également relevé l’exemplarité du partenariat technique et stratégique entre son ministère et le Groupe OCP. Le ministre, devant l’Ambassadeur du Maroc et les représentants du Groupe OCP au Sénégal, a assuré que «toutes les dispositions seront prises pour mettre cette importante quantité d’engrais à la disposition des petits producteurs ciblés».



