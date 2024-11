Appui aux sinistrés de Podor : Le PUMA dans la continuité des actions de l'État

"Le PUMA est aujourd'hui ici en prolongation des actes déjà entamés par notre ministère de tutelle, celui de la Famille et des solidarités qui a reçu instruction du Président de la République pour venir porter secours aux populations impactées", a dit le Coordonnateur national du PUMA, Dr Ndeye Marième Samb, lors d'une cérémonie de remise de kits de secours aux sinistrés du débordement du fleuve Sénégal.



C'est dans ce sens que le PUMA porte assistance aujourd'hui à 150 ménages du département de Podor, à travers des kits constitués de matelas, de couverture, de produits hygiéniques. Cela n'est juste qu'une première action, car le PUMA a promis d'aider les sinistrés à revenir dans leurs habitations et reprendre une vie normale.



"Nous allons aussi les appuyer dans la consolidation de leur résilience, à travers des activités économiques et de protection des populations", a expliqué Dr Ndeye Marième Samb.