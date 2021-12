Appui du Japon : Sénégal reçoit 270 réfrigérateurs pour sa chaîne de froid, afin d'accélérer la vaccination contre la Covid-19 Le Sénégal a reçu hier 270 réfrigérateurs pour stocker ses vaccins contre la COVID-19 alors qu'il s'efforce à accélérer la vaccination de sa population contre le contagieux virus. Cet équipement essentiel de la chaîne du froid a été généreusement offert par le peuple japonais et commandé par l'UNICEF. Les réfrigérateurs sont arrivés à point nommé au moment où des lots de vaccins continuent d'arriver et que le pays intensifie ses efforts de vaccination.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Décembre 2021 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

"Le gouvernement du Japon continue de soutenir le Sénégal dans sa réponse à la pandémie de COVID-19. Pour assurer un accès équitable aux vaccins COVID-19, le Japon a annoncé lors du Sommet de la nutrition 2021, qui s'est tenu les 7 et 8 décembre au Japon, son engagement à fournir environ 10 millions de doses de vaccins aux pays africains ayant des besoins urgents en vaccins, en collaboration avec des partenaires et des organisations internationales. Le Japon a également pris l'initiative de soutenir la facilité COVAX, un mécanisme mondial d'approvisionnement en vaccins contre le COVID-19 avec un financement total de 1 milliard de dollars", a déclaré SEM ARAI Tatsuo, Ambassadeur du Japon au Sénégal.



"C'est dans ce contexte que le Japon soutient la production locale de vaccins COVID-19 à l'Institut Pasteur de Dakar via le Comprehensive Japan Trust Fund (CJTF) de la Société Financière Internationale (IFC) au sein du Groupe de la Banque mondiale. C'est l'effort du Japon pour soutenir un accès équitable aux vaccins dans le monde entier, y compris dans les pays en développement, pour renforcer la capacité d'approvisionnement", a-t-il ajouté.



Le soutien du Japon, d'une valeur totale de 890 000 USD, contribuera à renforcer la chaîne du froid du Sénégal en assurant une distribution et une livraison sûres des vaccins dans tout le pays. L'UNICEF continuera à fournir un soutien technique au gouvernement du Sénégal et au personnel des établissements de santé pour utiliser ces équipements mais aussi pour une conservation optimale des vaccins à mesure que la campagne de vaccination se poursuit.



"Le renforcement de la chaîne de froid aidera non seulement le Sénégal à poursuivre sa campagne de vaccination contre le COVID-19, mais il aura également un impact durable sur le pays en améliorant ses capacités de stockage pour la vaccination de routine sur le long terme. Cela, à son tour, contribuera à réduire les maladies évitables par la vaccination et les décès chez les enfants", a déclaré Bruno Aholoukpe, Chef de la Section Survie et Développement au Sénégal.



Depuis août 2021, le nombre quotidien de cas de COVID-19 enregistrés est en baisse constante au Sénégal. Au 20 décembre 2021, le pays avait enregistré un total de 74 183 cas de COVID-19, avec 1 886 décès. À ce jour, 1,3 million de personnes ont reçu au moins une dose d'un vaccin COVID-19 (soit 14,7% de la population adulte).



"Malgré des progrès impressionnants dans sa campagne de vaccination, le Sénégal a besoin d'importantes doses de vaccins supplémentaires pour atteindre une plus grande partie de sa population afin de vaincre le virus. Il a également besoin d'un soutien supplémentaire pour renforcer la chaîne du froid et pour communiquer avec les communautés pour créer un environnement favorable à la vaccination, construire la confiance envers le vaccin et assurer l'application de mesures barrières pendant que le déploiement de la vaccination se poursuit. Ceci est d'une importance cruciale car, comme le nombre de cas de COVID-19 a diminué, la demande de vaccination a également diminué. Les messages accrus sur l'importance de la vaccination sont nécessaires pour inverser cette tendance", a ajouté M. Aholoukpe.



Alors que les doses de vaccins continuent d'arriver dans le pays via l'initiative COVAX et d'autres canaux, le pays est désormais mieux placé pour stocker les arrivées en cours et les livrer rapidement et en toute sécurité dans tout le pays.



Grâce au soutien du Japon, la réception des réfrigérateurs a permis de combler des lacunes dans la chaîne de froid et l'UNICEF est en mesure de poursuivre son appui technique pour renforcer la chaîne de froid. Au total, le Japon a fait don de plus de 12 millions de dollars en Afrique de l'Ouest et du Centre pour faciliter les efforts de l'UNICEF visant à aider les gouvernements à déployer des vaccins dans la région.



Pour rappel l’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook