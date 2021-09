Appui financier: L'Allemagne attribue 91,8 milliards FCfa au Sénégal L’Allemagne a attribué 140 millions d’euros au titre des nouveaux engagements de 2021, soit 91,8 milliards FCfa. Ce, après l’enveloppe de 212,21 milliards FCfa (322 millions d’euros), entre 2019 et 2020.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

La coopération sénégalo-germanique reste dynamique. Les négociations intergouvernementales relatives au « partenariat pour encourager les réformes », qui se sont tenues les 31 août et 1er septembre 2021, confirment les excellents rapports entre la République fédérale d’Allemagne et le Sénégal.



Selon le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, cet engagement sous forme de don, symbolise la confiance que l’Allemagne accorde au gouvernement.



Ce financement est destiné à différents projets parmi lesquels figurent le soutien au renforcement des investissements privés, la création d’emplois et le projet de production de vaccins contre la Covid-19, avec l’Institut Pasteur de Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos