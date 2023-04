Apr Biscuiterie : Me Djibril War investit Macky Sall pour 2024

La commune de Biscuiterie (Ouagou-Niayes/Bène Tally) ou « La Mecque de l’Apr », à l’instar des autres bastions de l’Alliance pourla République (Apr), a investi le président Macky Sall candidat à la présidentielle 2024.



Une investiture en grande pompe qui porte la signature de l’ancien député, Me Djibril War, ou le plus fidèle des fidèles compagnons de Macky Sall durant les années « Karbala » ou la bataille pour la conquête du pouvoir en 2012. C’était, hier, dimanche, que l’actuel directeur de l’École du Parti et ses élèves-militants « apéristes » ont acté la troisième candidature, Astafourlah, le deuxième quinquennat !, du Président Macky Sall en 2024, tout en promettant qu’ils vont bientôt lancer une cagnotte pour anticiper le dépôt de la caution. Profitant de la cérémonie d’investiture, Me Djibril War n’a pas épargné une frange de la société civile et les « droits de l’hommistes », qu’il qualifie de « partisans, pyromanes la nuit et sapeurs-pompiers le jour ».



Pour le procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang à l’opposant Ousmane Sonko, souligne "Le Témoin", Me Djibril War qui est expert judiciaire dans la vie de tous les jours, s’est voulu républicain et a dit respecter le verdict du Tribunal, tout en appuyant le procureur dans son principe et son droit d’interjeter appel.



Le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf, lui, a été conduit au poteau de cette école du Parti de l’Apr, pour y être lynché politiquement par ses camarades. Tour à tour, ils ont condamné et dénoncé la déloyauté, l’ingratitude, la félonie et l’irrévérence du ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf, qui vient de déclarer sa candidature à la Présidentielle, tout en disqualifiant celle du Président Macky Sall. « Cet homme, nous l’avons accueilli dans le parti comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à la mairie de Biscuiterie par discipline de parti. Malheureusement, sa mégalomanie, sa mythomanie et son arrogance, avaient été la cause de notre cuisante et humiliante défaite lors de ces élections locales », ont indiqué Me Djibril War et ses camarades.