Apr : Le Secrétariat Exécutif National a saisi le FMI par lettre, pour demander la tenue d’une réunion de travail sur le rapport de la Cour des Comptes Ce mercredi 26 mars, le Fonds Monétaire International vient de publier sur son site internet, le compte-rendu de sa mission au Sénégal et nous informe qu’il n’a en aucun cas, validé les chiffres du rapport de la Cour des Comptes. Au contraire, il s’est contenté de constater et d’examiner les chiffres annoncés par le Gouvernement sur le déficit et la dette, entre 2019 et 2023 et a promis de discuter d’éventuelles mesures correctrices.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

« Cette position de principe, réaffirmée par Edward Gemayel durant son interview accordée à la Télé Futurs Médias, se réfère à une base de confiance et de respect de la souveraineté des États en matière de production des statistiques de la dette publique. Par conséquent, le FMI ne valide pas de chiffres sur l’encours de la dette, il constate, discute et accompagne les réformes nécessaires, contrairement aux manipulations grossières, qui veulent conférer au FMI, un rôle de validation officielle des données du rapport de la Cour des Comptes.



Dans cadre, et face aux manipulations sur une supposée validation par le FMI des accusations du Gouvernement, l’Alliance Pour la République a immédiatement saisi, par lettre en date du 26 mars 2025, Monsieur Majdi Debbich, Représentant Résident du FMI à Dakar, pour contester, dans le fond comme dans la forme, le rapport prêté à la Cour des Comptes, et en même temps, solliciter la tenue d'une rencontre de travail avec les représentants du Fonds, afin de présenter nos réponses précises aux accusations tendancieuses brandies par le Gouvernement.



En effet, des informations fiables nous sont parvenues ces dernières semaines, qui confirment une procédure d’audit viciée et tendancieuse. Au demeurant, nous avons travaillé avec nos experts pour produire un document chiffré, précis et exhaustif, remettant en cause ce qui relève d’une grossière manipulation politicienne. Notre démarche, empreinte de responsabilité et de rigueur, consiste à mettre à la disposition du FMI, toutes les informations pertinentes, afin de l’aider à avoir une compréhension claire et définitive sur ce dossier, loin des manipulations populistes du régime.



Parmi les nombreux griefs contenus dans la lettre adressée au FMI, nous pouvons d’ores et déjà citer le non-respect par la Chambre des affaires budgétaires et financières de la Cour des Comptes, des dispositions de la loi n° 2012/22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Aussi, nulle part dans le processus, les anciens ministres et directeurs en charge des Finances, dans la période visée par le rapport, n’ont été sollicités au nom du principe sacro-saint du contradictoire, afin de leur permettre d'apporter des réponses sur des manquements relevés par le rapport provisoire.



Nous avons informé le FMI de notre souhait de tenir une réunion de travail, dans les meilleurs délais possibles, avec une délégation du SEN et de hauts responsables gouvernementaux de l’ancien régime, dont la composition est déjà transmise au FMI, en vue de présenter des éléments de preuve irréfutables, qui sans aucun doute, vont restaurer la vérité et préserver le prestige et la crédibilité de la signature du Sénégal. »













Fait à Dakar, le 26 mars 2025

Le Secrétariat Exécutif National

Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook