Apr/Saint-Louis: Mansour Faye encourage le processus de revitalisation du parti Le Coordonnateur Départemental du parti Apr à Saint-Louis, le maire Amadou Mansour Faye, également Ministre des Infrastructures Terrestres et du Désenclavement, a battu le rappel des troupes en réunissant ce jeudi tous les militants du parti à Dakar. Cette rencontre a réuni des cadres du parti et la cellule en charge de coordonner les activités de la jeunesse. Elle avait pour objectif la présentation dudit collège, ainsi que la discussion des enjeux politiques actuels.

"Durant cinq heures d'horloge, les participants ont débattu des problèmes et obstacles qui entravent souvent nos actions politiques. Dans un esprit de franche transparence, ils ont élaboré des solutions préliminaires, appelant chaque membre, qu'il représente les cadres ou la jeunesse, à partager ces idéaux au sein de leurs groupes respectifs. L'échantillon choisi n'est pas le plus important, ce sont ses répercussions sur le grand groupe qui comptent le plus. Et, l'objectif ultime est de converger vers des valeurs communes, des idéaux partagés et des objectifs unifiés" a expliqué Amadou Mansour Faye.



Le Coordonnateur Départemental a aussi tenu à saluer l'intégrité et l'engagement des participants. ll a encouragé vivement la poursuite de ce processus visant à revitaliser le parti et à lui insuffler une "âme rajeunie".



Il a ainsi profité de cette importante rencontre pour inviter la jeunesse à jouer un rôle central en tant que locomotive du parti, en rappelant que le maintien sur les rails de ce train politique, à cinq mois des échéances électorales, relève de la responsabilité de chacun à bord.



Enfin il a lancé un vibrant appel à "l'avenir" du parti, exhortant ses membres à faire preuve de responsabilité, de solidarité et de générosité. Car, pour lui, il est temps pour le parti de se réunir autour de ses objectifs communs.



