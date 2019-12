Apr : Un sit-in des responsables frondeurs, annoncé devant le siège du parti

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur la guéguerre par voie de presse, opposant de hauts responsables politiques de l’Apr, d’autres «frustrés», qui se réclament de la première heure, se font entendre. Il s’agit des membres de la plateforme «Apr nationale/Dekkal Ngor» qui, à l’issue de leur Assemblée générale de ce lundi, ont décidé d’organiser un sit-in, le samedi 28 décembre 2019, devant la permanence nationale du parti Apr, sise à Mermoz. Mansour Niang et ses camarades dénoncent «un manque de considération» dont ils disent être victimes.



A la suite d’un mémorandum adressé, le lundi 25 novembre 2019, au Président Macky Sall, mais jusque-là sans suite, ils sont décidés à poursuivre le combat : Le but étant de «sauvegarder notre viatique (Travail - Solidarité - Dignité)», disent-ils. Par ailleurs, ils ont, par la même occasion, exprimé « la désolation qu’éprouve la majorité des militants authentiques du parti au niveau national, en voyant des figures qui avaient souillé la sacralité de la loi pour servir l’ostracisme, se positionner fièrement en leaders et renforcés au détriment de ceux qui ont tout donné pour la concrétisation du projet politique du président de la République Macky Sall ». En les en croire, la plateforme, qui a enregistré 100 membres, compte trois points focaux dans chaque département du pays.

