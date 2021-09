Après 30 ans de service au King Fahd Palace : Adama Kane et Omar Kane traînés en justice pour 84 000 fcfa Malgré leur ancienneté à l’hôtel King Fahd Palace, le caissier Omar Diack Kane et le directeur des équipes de nuit Adama Amadou Kane ont fait face hier au juge des flagrants délits de Dakar pour escroquerie portant sur la somme de 84 000 Fcfa au préjudice de leur employeur. Si les réquisitions du ministère public sont appliquées, les mis en cause risquent le licenciement.

Le directeur de l’exploitation de l’hôtel King Fahd Palace a porté plainte contre ses employés Omar Diack Kane et Adama Amadou Kane pour escroquerie. Devant les gendarmes enquêteurs, le plaignant raconte que du 22 au 23 août 2021, un client avait réservé deux nuitées à l’hôtel, qu’il a payées intégralement auprès du caissier, Omar Diack Kane. Mais ce dernier a recorrigé la facture en créant un faux «Ped out» (Ndlr, cela veut dire que le client a reçu les 84 000 Fcfa) avant de remettre la moitié de l’argent au directeur des équipes de nuit, Adama Amadou Kane.



A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, les prévenus ont nié les faits. Selon le directeur des équipes de nuit Adama Amadou Kane, son collègue Omar Kane lui a remis une facture qu’il a vérifiée avant d’y apposer sa signature.



Il ajoute que le caissier lui a remis de l’argent en lui faisant croire qu’il s’agissait d’un pourboire. C’est quand il a reçu une demande d’explication qu’il a su que l’argent provenait d’un «Ped out». A son tour, Omar Diack Kane a indiqué que le client n’a pas consommé sa deuxième nuitée.



«Le client est venu le 22 août à 12 heures avant de repartir le 23 août vers une heure du matin», souligne t-il tout en cherchant à blanchir son co-prévenu. Il estime que Adama Amadou Kane n’a rien à voir dans cette affaire. Reconnaissant avoir fait une erreur, il affirme :



«J’ai dit à mon boss de défalquer cette somme de mon salaire, mais il a refusé en me proposant d’aller voir la gendarmerie ou de démissionner.»



Selon le représentant de l’hôtel King Fahd Palace, M. Mbow, Omar Diack Kane a corrigé une facture de nuitée afin de prendre de l’argent. «Le client a effectué ses deux nuitées. D’ailleurs, le mis en cause a fait signer au client une facture qui montre qu’il a payé les deux nuitées. Lorsqu’il a été pris la main dans le sac, il avait avoué son délit», déclare le représentant du plaignant qui ajoute qu’Adama Amadou Kane est tenu de vérifier l’authenticité des factures avant de signer.



«La signature du client a été falsifiée afin de récupérer l’argent pour ensuite être détourné», martèle monsieur Mbow. La partie civile réclame 3 millions fcfa.



L’avocat du plaignant, Me Khadim Kébé, trouve que les prévenus sont de mauvaise foi. C’est pourquoi il a réclamé la somme de 3 millions Fcfa pour la réparation du préjudice. Considérant que le délit d’escroquerie est formellement établi, le parquet a requis 6 mois avec sursis contre les deux prévenus. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre prochain.

L’As



