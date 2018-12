Après Macky Sall et Malick Gakou, Pape Diop dépose sa lettre pour la présidentielle 2019

Pape DIOP, leader de la Convergence démocratique Bokk GIS-GIS, a déposé officiellement ce vendredi 07 décembre sa candidature pour l'élection présidentielle prévue au mois de février 2019.



Une délégation, composée de membres du comité directeur et de militants, conduite par le chargé des élections a déposé cette candidature au siège du Conseil constitutionnel ce vendredi après-midi.



Pape DIOP est à ce jour la troisième personnalité à avoir fait acte de candidature au titre du scrutin du 24 février 2019 après Macky SALL et Malick GACKOU.



Challenger déclaré du candidat sortant Macky Sall, Pape Diop va vers sa première participation à une élection présidentielle en tant que leader du parti Bokk GIS-GIS. Il est à la tête de la coalition PAPE DIOP PRÉSIDENT 2019.



À signaler également que cette coalition a déposé sa caution de 30 millions FCFA, pour la présidentielle, au niveau de la Caisse de dépôt et consignations depuis le jeudi 29 novembre dernier.

