Après Teliko, Kane, d'autres magistrats devant le Conseil de discipline: deux nouveaux cas L'affaire Ousmane Téliko et quelques uns de ses collègues n'a pas fini d'être évacuée que deux autres cas ont soulevés devant le Conseil de discipline.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 07:01 | | 0 commentaire(s)|

En effet, deux nouveaux cas ont été traités devant le Conseil de discipline de la magistrature. Cheikh Diakhoumpa, pour absentéisme avéré écope d'un blâme, ce qui n'est pas non négligeable dans une carrière.



L'autres cas concerne Habib Samba Laobé qui est poursuivi pour abus de confiance sur cinquante millions (50.000.000 F CFA). Ce dernier avoue avoir remboursé aux héritiers qu'il avait "grugé".



Entre récalcitrants, absents invétérés et "abuseurs", la magistrature est dans tous ses états.



