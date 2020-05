Après assouplissement: Mimi Touré insiste sur le respect des mesures-barrières La présidente du Conseil économique social et environnemental, Mimi Touré a échangé avec la presse, sur la levée de certaines mesures prises par le Chef de l’Etat, Macky Sall, pour assouplir les conditions. Interpellée sur l’ouverture des classes, elle promet qu’à date échue, s’il y a lieu de faire encore des échanges, cela se fera. N’empêche, elle reconnaît que le pays ne peut pas rester inactif sur une longue période.

Suite à la sortie de ce mardi dernier, du Président Sall pour l’assouplissement des conditions, la présidente du Conseil économique, social et environnemental a réagi. Elle a abordé divers sujets pour soutenir le choix de Macky Sall. Ayant une lecture plus globale, elle reconnaît que l’essentiel consiste à respecter les mesures-barrières, dont le port de masques, la distanciation, etc.



Ainsi, Mimi Touré précise que le CESE s’intéresse à tous les aspects du Covid- 19. Son institution, relève-t-elle, avait fait une analyse sur les impacts socio-économiques et envisagé un retour à la normale face au covid-19. « On ne doit pas donner la possibilité d’être abattu par la crise. Généralement, c’est des tailleurs, des ambulants etc, qui amènent la dépense quotidienne. Il faut pratiquer des mesures qui peuvent sauver des vies », insiste-t-elle.



