Après avoir administré des coups de couteau à son employé: Le mécanicien écope d’un mois ferme Le juge des flagrants délits de Dakar a condamné Mouhamed Mbaye à une peine d’emprisonnement de 6 mois, dont un mois ferme par. Propriétaire d’un atelier mécanique, il a été attrait par ses employés El Hadji Malick Seck et Ousmane Diouf qui lui reprochent, respectivement, les délits de menace de mort et de coups et blessures volontaires, ayant occasionné une incapacité temporaire de travail de neuf jours.

Malgré les témoignages de Moustapha Gueye qui a conforté les déclarations du plaignant Ousmane Diouf, le prévenu a nié les faits.



Le conseil qui assurait les intérêts de Ousmane Diouf a réclamé, pour toute cause de préjudice confondu, la somme d’un (1) million pour le compte de son client. À sa suite, le représentant du ministère public a requis contre lui, une peine ferme de 6 mois. La défense, quant à elle, a sollicité la clémence en faveur de son client.



Après délibéré, le juge a finalement relaxé le prévenu du délit de menace de mort, avant de le déclarer coupable des faits de coups et blessures volontaires. Pour la répression,il lui a infligé une peine de 6 mois, dont 1 mois ferme.



