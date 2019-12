Après avoir demandé à changer le nom du Sénégal, Serigne Modou Kara revient avec une nouvelle requête L’ambassadeur international pour la paix ne fait pas parti de ceux qui soutiennent la nouvelle monnaie ouest africaine qui va remplacer le franc Cfa. Le général de Bamba est pour le maintient du franc de la communauté financière en Afrique (Cfa). Il s’oppose fermement à l’Eco, la nouvelle monnaie de la Cedeao dont la mise en circulation est prévue au mois de juillet 2020.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

Le guide aux milliers de fidèles estime que l’avènement de l’Eco sera un frein au projet d’intégration monétaire entre les 15 pays de la CEDEAO. «Au moment où les pays européens soutiennent leurs économies par la mise en place de l’Union européenne, leurs dirigeants œuvrent pour la division des pays africains. Une façon de maintenir leur mainmise sur nos ressources et nos économies. Les pays qui composent la communautés des états de l’Afrique de l’ouest ne doivent pas accepter cela au risque de rester éternellement sous la domination du colon blanc. C’est l’occasion pour mettre fin à cette servitude qui a assez duré.Il suggère aux responsables des pays africaines concernés par cette réforme de penser plutôt à une nouvelle politique monétaire pour faire du Cfa une monnaie forte et stable garant d’une économie émergente et durable pour les africains.





Khalil Ibrahima SENE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos