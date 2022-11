Après avoir poignardé son ami : Le suspect interpellé en train de pleurer à chaudes larmes

C’est pourquoi l’équipe de la brigade de recherches dudit commissariat, dépêchée sur les lieux, ne l’a pas trouvé sur place. Les enquêteurs, informent nos sources, ont par contre rencontré le capitaine d’une pirogue du nom d’O. K. Il leur a fait savoir que ce sont deux de ses employés qui se battaient dans une chambre.



Au cours de la bagarre, informe-t-il, B. M. Kane, qui avait par-devers lui un couteau de cuisine, a poignardé son protagoniste du nom de B. Cissé. Il l’a atteint au niveau des cervicales et à la poitrine. Il a ajouté que la victime a rendu l’âme en cours d'évacuation à l'hôpital le Grand.



En effet, après avoir commis le meurtre, par peur de représailles, le mis en cause a pris la fuite. Les hommes du commissaire Sène, le patron de la police de Mbour, ont continué leurs investigations à la recherche du meurtrier.



Après quelques minutes de patrouille sur la plage de Tefess, selon nos interlocuteurs, ils l’ont trouvé assis à la devanture d'une maison en train de pleurer à chaudes larmes. Ils ont vérifié son identité, avant de l’interpeller et de le conduire dans les locaux de la police, afin de connaître les tenants de ce meurtre qui commençait à bruire au niveau de la Petite Côte.

Dans le cadre de cette enquête, une réquisition a été délivrée à l'hôpital le Grand de Grand Mbour aux fins d'autopsie.



Enqueteplus