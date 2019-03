Après avoir tourné le dos au Pds, Madické Niang lance son parti

Me Madické Niang va lancer son parti dans les prochains jours. Selon « EnQuête » qui donne l’information, il ne reste que plus quelques formalités à remplir pour l’ancien proche des Wade, pour porter sur les baptismaux cette nouvelle formation politique.



Mais en attendant, l’avocat et homme politique aura avant tout, décidé de se rendre dès cette semaine à Touba, pour rencontrer le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Auprès du saint homme, signale le journal, le candidat malheureux au scrutin du 24 février compte aller recueillir sa bénédiction, avant de se lancer dans sa nouvelle aventure.



Proche parmi les proches de l’ancien Président Abdoulaye Wade, Madické Niang a rompu les amarres avec ce dernier après avoir annoncé son intention de se présenter à la présidentielle du 24 févier 2019. Entre-temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Accusé d’être connivence avec Macky Sall, il a été poussé à la démission de son poste de président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie ». Puis, après la présidentielle où il est arrivé 5e, il a décidé de tourner « définitivement tourné le dos au Pds », avant de démissionner de son poste de député à l’Assemblée nationale.

